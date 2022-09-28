ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині

Українські військові у середу, 28 вересня, звільнили Новоселівку Донецької області та підняли державний прапор у населеному пункті, повідомляє Новое время.

Відеозвернення українських військових зі звільненої Новоселівки опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.

"Сьогодні ЗСУ – 81-а бригада спільно з Національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка" , – каже один із бійців.

Також про успіхи української армії на Донбасі пише СNN. За даними телеканалу, українська техніка рухається у бік Зеленої долини, а російські сили у місті Лиман та його околицях ризикують опинитися в оточенні.

Новоселівка / Фото: Скриншот Google Maps

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що про закінчення війни можна буде говорити тоді, коли Україна поверне всі свої захоплені РФ території.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на півдні та сході України, завдаючи ударів по складах РФ з боєприпасами та живою силою противника.

Українські військові звільнили вже понад 8000 кв. км територій.

Після успіхів ЗСУ на полі бою окупанти у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях РФ провели псевдореферендуми щодо приєднання до РФ. 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ.