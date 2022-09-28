Лукашенко вперше приїхав до Абхазії з офіційним візитом
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом Абхазію - окуповану російськими військами територію Грузії, повідомляє Європейська правда.
Інформація про візит Лукашенка з’явилася на сайті так званого президента невизнаної Абхазії Аслана Бжанії. Повідомляється, що зустріч відбулася "на державній дачі в Піцунді".
Лукашенко заявив, що обговорював проблеми Абхазії "з нашим старшим братом Владіміром Владіміровичем Путіним".
"Ми дуже багато, до ночі обговорювали ці питання і дійшли одного висновку, що Абхазію не можна кидати", - сказав він.
У серпні Бжанія заявив, що Абхазія готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – при тому, що Білорусь не визнає Абхазію.
Лукашенко ще у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.
Так звана "Союзна держава Росії та Білорусі існує" з 2000 року. Її метою було поступове об’єднання двох держав у федерацію, але за весь цей час так і не було ухвалено жодної такої угоди.