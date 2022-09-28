СБУ повідомила про підозри організаторам псевдореферендумів РФ

СБУ повідомила про підозри організаторам псевдореферендумів РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму Росії на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Так, на Донеччині заочно підозру в колабораційній діяльності від спецслужби отримали:

  • Денис Пушилін, "голова "ДНР";
  • Володимир Бідьовка, "голова народної ради "ДНР";
  • Радомська Олена, "секретар цвк "ДНР"".

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

  • Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області";
  • Галина Данильченко, "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя;
  • Олександр Сауленко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська";
  • Галина Катющенко, "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області";
  • Андрій Сігута, "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району".
  • Максим Зубарев, "голова Якимівської громади Мелітопольського району".
  • На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
  • Володимир Сальдо, "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;
  • Кирил Стремоусов, "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;
  • Марина Захарова, "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області;
  • Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району";
  • Тамара Мірошниченко, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району";
  • Олена Саяхова, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району";
  • Людмила Козлова, "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району".

Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

  • створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
  • сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
  • інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму";
  • склали попередні списки учасників "плебісциту";
  • розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;
  • забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.
"Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України", — зазначили в СБУ.

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