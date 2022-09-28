Мер: на південь від окупованого Мелітополя пролунали 8 вибухів

Мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомив про 8 гучних вибухів, які пролунали на південь від міста під вечір 28 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це Федоров написав у Telegram.

"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя".

Мер додав, що інформацію щодо вибухів уточнюють.

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