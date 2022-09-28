Шольц: Путін робить одну помилку за іншою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію і диктатора Володимира Путіна припинити ядерні погрози та заявив, що Кремль робить одну помилку за іншою, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому в середу, 28 вересня, Шольц заявив, що Путін робить помилку за помилкою, хоча міг одразу ж покласти край війні, вивівши війська з України та розпочавши переговори з Києвом.

На запитання, чи зможе Путін здійснити свої ядерні погрози, канцлер відповів: «Хто знає? Як і президент США Джо Байден, я хочу чітко сказати Росії: забудьте про це».

21 вересня російський диктатор Володимир Путін після оголошення мобілізації в РФ вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

У Білому домі заявили, що США попередили Кремль про «катастрофічні наслідки» в разі застосування ядерної зброї проти України та разом із союзниками готові дати "рішучу" відповідь.