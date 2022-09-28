Влада Ізюму закликає місцевих евакуюватися з міста на зимовий період

Влада деокупованого Ізюму закликає місцевих евакуюватися з міста на зимовий період. Причиною цього називають серйозні руйнування інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Міська влада організує безкоштовну евакуацію всіх бажаючих, з наступним розселенням у Харківській, Полтавській та інших областях України.

"Напередодні холодів значна частина мешканців Ізюмської громади залишилася без даху над головою. Більшість будинків зруйновано настільки, що їх, на жаль, неможливо підготувати до опалювального сезону" , — йдеться у повідомленні.

Також у Харківській області через постійні обстріли деокупованих територій влада проводить часткову евакуацію населення.

Українські сили вже звільнили від росіян 454 населені пункти в Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ на сході країни.