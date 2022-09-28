Шмигаль розповів, які збитки зазнала Україна через війну

Збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 разів перевищили ВВП нашої країни за минулий рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на селекторній нараді з головами ОВА.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більша сума, ніж ВВП" , - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову та відновлення, соціальну та критичну інфраструктуру, а також на підготовку до зими.

Зазначимо, за півроку Росія завдала збитків природі України на 395 мільярдів гривень.