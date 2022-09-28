AP: Україна отримає ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги

США нададуть Україні додаткове озброєння на 1,1 мільярда доларів у рамках нового пакету військової допомоги. Зокрема, українські військові отримають РСЗВ HIMARS, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією видання, серед іншого, до пакету військової допомоги увійдуть: 18 ракетних систем залпового вогню HIMARS та снаряди до них, а також 12 систем для боротьби з безпілотниками Titan.

В AP додають, що до пакету допомоги включено кошти для закупівлі близько 300 автомобілів, які будуть призначені для перевезення важкого обладнання, радарів, засобів зв'язку та спостереження, а також іншого спорядження для солдатів та обладнання для виявлення вибухівки. При цьому передбачено навчання солдатів та обслуговування.

Зазначимо, що за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримала від західних союзників 26 систем HIMARS.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, у ЗМІ з'явилася інформація, що США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом.

Також ми писали, що, за даними західних ЗМІ, американські чиновники, як і раніше, не змінили свою позицію щодо передачі Україні балістичних ракет ATACMS для РСЗВ HIMARS.