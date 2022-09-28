ОВА: російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Російські окупанти ввечері в середу, 28 вересня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомляє Новое время.

Оновлено о 21:40. У Запорізькій ОВА повідомили, що сили ППО знищили ракети, які окупанти випустили в напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram попросив мешканців залишатися в укриттях та нічого не викладати в соцмережі.

У повітряному командуванні Схід повідомили, що в Дніпрі працюють сили ППО. У цей час в області було оголошено повітряну тривогу.

Увечері 27 вересня росіяни випустили три крилаті ракети Х-59 у напрямку Одеси та Кривого Рогу, всі три збила ППО. За день до цього ворог завдав ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу, зруйнувавши його інфраструктуру.

Міністр оборони України Олексій Резніков казав, що Росія у війні проти України втратила понад 57% свого ракетного потенціалу.