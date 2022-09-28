FT: Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ

Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times.

В межах запропонованого обмеження ціни на операції з російським газом імпортерам планують залишити право продавати цей газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

Єврокомісія також запропонувала обмежити ціну на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. Це має зменшити вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію. Водночас у ЄК не вказують точний ціновий рівень будь-яких обмежень.

Зазначається, що Брюссель також працює над тим, аби обмежити вплив спекулянтів, які зловживають волатильністю ринку. Для цього пропонується запровадити інструмент, який дозволять енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.

Пропозиція обмежити ціну на газ розділила країни-члени на тих, хто підтримує її, і тих, хто вважає, що це загрожуватиме безпеці європейських поставок та збільшить споживання газу.

Дотепер Єврокомісія з обережністю ставилася до пропозиції такого кроку, але під тиском обставин змушена його розглянути. Нещодавно стало відомо, що 15 країн, зокрема – Іспанія та Франція, надіслали листа до ЄК із закликом встановити стелю ціни на оптовий газ.

Документ буде обговорено на другому у вересні екстреному засіданні міністрів енергетики ЄС в п'ятницю.

За даними біржі ICE, котирування газу у Європі у середу коливаються на рівні 200 євро за МВт-год, або понад 2100 доларів за тисячу кубів.

Нагадуємо:

Заклики до ЄС щодо обмеження ціни на газ лунають з боку держав-членів не вперше. Зокрема, наприкінці серпня до такого заходу закликали у Бельгії. Згодом про те, що ЄС повинен обмежити ціну на газ, що транспортується трубопроводами з Росії, заявила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн.

На початку вересня у ЗМІ з’явилася інформація, що Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину.