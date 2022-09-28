ОВА: російські війська гатили по Сумщині за САУ і мінометів
Російські війська обстріляли територію Краснопільської громади на Сумщині і пошкодили високовольтну лінію електропередач та приватні будинки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Сумщина. Ситуація станом на 21:30. Ворог гатив по території Краснопільської громади. Росіяни били з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники.
Унаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач".
У результаті російських артобстрілів пошкоджені 2 будинки у одному із сіл.
Також, за словами голови ОВА, людям побило городи, подвір'я, дороги по селу, але, на щастя, минулося без жертв.