ОВА: російські війська гатили по Сумщині за САУ і мінометів

Російські війська обстріляли територію Краснопільської громади на Сумщині і пошкодили високовольтну лінію електропередач та приватні будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сумщина. Ситуація станом на 21:30. Ворог гатив по території Краснопільської громади. Росіяни били з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники.

Унаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач".

У результаті російських артобстрілів пошкоджені 2 будинки у одному із сіл.

Також, за словами голови ОВА, людям побило городи, подвір'я, дороги по селу, але, на щастя, минулося без жертв.