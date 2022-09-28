Зеленський – російським окупантам: хочете жити – тікайте

Президент Володимир Зеленський закликав російських окупантів, які бажають жити, здаватися в український полон, тікати або ж боротися проти режиму диктатури у своїй країні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз. Для тих, хто розуміє тільки російською.

Хочете жити – тікайте. Хочете жити – здавайтеся в полон. Хочете жити - боріться на своїх вулицях за свою свободу. У вас і так все забрали. Або в когось із вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? Може, є яхти? Або якийсь банк?

За що ви взагалі боретеся? У вас є тільки кредити, щось увечері поїсти і тепер - мобілізація. Боріться за своє! Не лізьте на нашу землю, в нашу душу і в нашу культуру".