Єврокомісар: ЄС надав Україні 500 млн євро бюджетної підтримки

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив, що ЄС надав Україні 500 млн євро бюджетної підтримки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція брифінгу.

"Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні" , - заявив єврокомісар.

За його словами, сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мали надійти на банківський рахунок України.

Пізніше, Олівер Варгеї провів розмову з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Під час неї обговорювались можливості надання 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк, банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакету екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро. Україна отримала першій траншу на 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб.

Також, на початку вересня стало відомо, що ЄС виділить Україні 500 млн євро допомоги. Кошти мали пійти на житло для біженців та на підтримку фермерів.