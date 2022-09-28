Держдеп США назвав результати російських референдумів повністю фальшивими

У Держдепартаменті США назвали результати російських «референдумів» в Україні повністю сфабрикованими та «створеними в Москві», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Це воля Москви, а не воля України або її народу" , - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

Прайс сказав, що США очікують, що Росія спробує анексувати українську територію на основі фіктивних "референдумів".

"Але що б не стверджували президент Путін та його помічники, ці території є і залишаться частиною України. Україна має повне право продовжувати захищати свій суверенітет та свою територіальну цілісність" , - сказав Прайс.

Прайс також сказав, що Держдеп оголосить про «додаткові заходи» у відповідь на дії Кремля.

З 23 по 27 вересня окупанти імітували так звані референдуми на тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Жоден із цих регіонів РФ не контролює повністю.

Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані. Також не визнають результати російських голосувань деякі союзники Кремля, зокрема Сербія та Казахстан.