Пентагон: Постачання 18 нових HIMARS Україні займуть кілька років

До останнього пакету військової допомоги США включено широкий спектр важливого бойового обладнання, але частина, в тому числі і нові установки HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України "в довгостроковій перспективі"﻿. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу, повідомляє Ділова столиця.

"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення — це лише початок процесу закупівлі " , — сказав посадовець.

Закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті — мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.

"Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" – пояснив він.

Як раніше стало відомо, США виділить Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $1,1 млрд, який включає, зокрема, постачання нашій країні 18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).