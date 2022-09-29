Пентагон: Постачання 18 нових HIMARS Україні займуть кілька років
До останнього пакету військової допомоги США включено широкий спектр важливого бойового обладнання, але частина, в тому числі і нові установки HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України "в довгостроковій перспективі". Про це заявив високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу, повідомляє Ділова столиця.
"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення — це лише початок процесу закупівлі ", — сказав посадовець.
Закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті — мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.
"Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" – пояснив він.
Як раніше стало відомо, США виділить Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $1,1 млрд, який включає, зокрема, постачання нашій країні 18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).