Виявлено четвертий витік на "Північних потоках"

Берегова охорона Швеції виявила ще один витік на газопроводах "Північного потоку", повідомляє Українська правда.

Попередні три витоки з "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" сталися в понеділок. Один на "Північному потоці-2" біля узбережжя острова Борнохольм в економічній зоні Данії; два на "Північному потоці-1" біля острова Сімрісхамн на відстані понад 6 000 метрів один від одного. Один - у данській економічній зоні, інший - у шведській.

Вже у вівторок сейсмолог Бйорн Лунд з Уппсальського університету повідомив, що поблизу "Північного потоку" сталося два вибухи. Перший з них стався о 2:03 в ніч на понеділок. Вибух стався на газопроводі "Північний потік-2", на південний схід від Борнхольма. Другий вибух стався о 19:04 в понеділок біля "Північного потоку-1" в Сімрісхамні - він був у п'ять разів сильнішим за перший вибух.

Четвертий витік шведська берегова охорона виявила ще у вівторок, але відомо про нього стало тільки у середу ввечері.

За даними Шведської морської адміністрації, він розташований між двома витоками на "Північному потоці-1" на рівні Сімрісхамна. За даними берегової охорони, він знаходиться в економічній зоні Швеції.

Шведська морська адміністрація не випустила жодного нового навігаційного попередження після виявлення четвертого витоку.

"У цьому немає необхідності, оскільки він розташований між двома витоками, які охоплюються існуючим попередженням в тому ж районі" , - каже Марія Боман, керівник морських рятувальних робіт в Центрі морських і повітряних рятувальних робіт.

Вона не може надати точних координат четвертого витоку, але підтверджує, що саме берегова охорона виявила його.

"Про нього не було відомо з самого початку і його не було видно на радарах, тому що він менший за розміром. Берегова охорона побачила його, коли вони здійснювали патрулювання на катері та літаку в цьому районі" - зазначила вона.

Сейсмолог Бйорн Лунд не виключає, що можливі нові вибухи на газопроводах.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Німецькі спецслужби припускають, що три труби газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" в Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії.