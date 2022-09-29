Канада допоможе відновити українську залізничну інфраструктуру

У рамках переговорів міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, міністра транспорту Канади Омара Альхабри, представників двох міністерств, а також керівників Укрзалізниці та Залізничної асоціації Канади (Railway Association of Canada) досягнуто домовленості щодо участі канадських партнерів у вирішенні логістичних проблем для розширення пропускної спроможності української залізниці.

У Мінінфраструктури повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено чи втрачено контроль на 6 тисячах кілометрів колій залізниці, зруйновано півсотні мостів, перестали функціонувати десятки вокзалів та станцій.

"Разом з канадськими партнерами домовилися про створення спільної робочої групи, де разом визначимо пріоритетні проекти співпраці. Розраховуємо, що вже найближчим часом вийдемо на конкретні проекти та почнемо їх втілення в життя.

Впевнений, що досвід канадських залізничників дозволить не лише відновити інфраструктуру, а й суттєво її вдосконалити" , - заявив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) та Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку Укрзалізниці у питаннях управління залізницею, розвитку логістичних можливостей та відновлення інфраструктури.

Також канадських партнерів запросили до участі у реалізації ключових інфраструктурних проектів у сферах дорожнього господарства, розвитку водного транспорту та портової галузі.