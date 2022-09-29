Регіони: Дніпро, Миколаїв та Запоріжжя знову під вогнем

За даними голів ОВА, вночі ворог знову обстріляв Миколаїв із установок С-300, а також завдав ракетного удару по Дніпру, в результаті чого загинули 3 людини, повідомляє Українська правда.

Запорізька область: вночі ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. Завдяки нашим захисникам до обласного центру не долетіло щонайменше дві ракети.

Чернігівщина: за останню добу — 3 обстріли Чернігівського, Новгород-Сіверського районів із АГС, мінометів, скидання боєприпасу із БпЛА. Без втрат та руйнувань. Вночі минулося без обстрілів.

Сумщина: вчора ворог гатив по території Краснопільської громади. Внаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Внаслідок артобстрілів пошкоджено 2 будинки у одному із сел. Без жертв.

Вчора ввечері — обстріли Середино-Будської громади. 6 прильотів з міномету і 5 — з артилерії. На щастя, без наслідків.

Дніпропетровщина: вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На цей час відомо про трьох загиблих, серед них — одна дитина. Ще п’ятеро людей поранені, з них — 12-річна дівчинка.

Атакою зруйновані кілька приватних будинків. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Є ймовірність, що там ще можуть бути і діти.

У Нікопольському районі росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Червоногригорівській громаді. У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Минулося без постраждалих.

Учора увечері ППО збила 4 ворожі ракети. Одна ракета прилетіла у підприємство з переробки зернових. Без постраждалих.

Харківщина: протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли територій Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.

Так, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському — Стрілеча та Красне. В Богодухівському — Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей, усі в Куп'янському районі.

Луганщина: за минулу добу уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами.

Відбито атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Ворог обстрілював позиції наших Захисників з різних видів озброєння. Зокрема, наніс 15 артилерійських та мінометних обстрілів, 2 авіаудари.

Донеччина: вночі — активні бойові дії поблизу населених пунктів Піски, Водяне, Первомайське, Нетайлове. На ранок — обстріли околиць Соледара (ст. Сіль), масований обстріл центральної частини Авдіївки. Інформація про постраждалих на даний час уточнюється.

На Донеччині за минулу добу — 5 загиблих, 4 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі Миколаїв зазнав удару, попередньо — ракетою типу С-300. Відомо про влучання по відкритій території, внаслідок чого пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема музей та начальний заклад. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, вчора ввечері обстріли були у с. Червоний Яр, о 22:47 вибухи — на околицях с. Лепетиха. Постраждалих та руйнувань немає. Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі й приватного підприємства. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли Широківської громади. Минулої доби — влучання за межами населеного пункту Широке, в сільгосппідприємство, городи та дороги. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: ситуація залишається дуже складною. Тривають бойові дії. Окупанти вкотре обстріляли Бериславський та Херсонський райони. Під ворожим вогнем опинилися Архангельське, Миролюбівка та Твердомедове. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Найбільше руйнувань внаслідок "прильотів" зафіксовано у Білій Криниці.

Нашою авіацією по ворогу нанесено 5 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі. Також знищено БпЛА "Орлан-10" в Херсонському районі.