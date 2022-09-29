Завтра Кремль оголосить про анексію захоплених територій України

Завтра, 30 вересня, у Кремлівському Палаці відбудеться церемонія анексії захоплених російською армією територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

За словами речника Путіна, договори будуть підписані з усіма чотирма територіями, де пройшли "референдуми".

"Буде об'ємний виступ Путіна на цьому заході. Це не послання президента до Федеральних Зборів", - повідомив прес-секретар Путіна.

Також Пєсков заявив, що сьогодні Путін проведе оперативну нараду із Радою безпеки РФ.

З 23 по 27 вересня РФ імітувала так звані "референдуми" на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю. Україна та країни Заходу заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.