ВП: Україна повернула додому чотирьох морпіхів та двох цивільних

Україна в рамках обміну полоненими повернула додому чотирьох морпіхів та двох цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Офіцери: Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати: Герасименко Людмила та Іван Земляний. Цивільні: Андруша Вікторія та Майборода Яна.

За словами Єрмака, цивільних взяли в полон за передачу даних про пересування російської військової техніки. Військові брали участь у боях за Маріуполь.