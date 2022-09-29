ВП: Україна повернула додому чотирьох морпіхів та двох цивільних
Україна в рамках обміну полоненими повернула додому чотирьох морпіхів та двох цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Офіцери: Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати: Герасименко Людмила та Іван Земляний. Цивільні: Андруша Вікторія та Майборода Яна.
За словами Єрмака, цивільних взяли в полон за передачу даних про пересування російської військової техніки. Військові брали участь у боях за Маріуполь.
"Дякую за ефективну роботу Координаційного штабу з питань повернення військовополонених. Тільки цього місяця ми повернули 235 наших людей. Не зупиняємось", - додав голова ОП.