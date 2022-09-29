МЗС РФ назвало ексгумацію сотень убитих в Ізюмі інсценуванням, як у Бучі

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сотні вбитих окупантами жителів в Ізюмі Харківської області – це інсценування "на зразок Бучі", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Стосовно Ізюма: я хотіла б зазначити, що після перегрупування союзних сил у Харківській області режим Зеленського всіляко намагається повторити в цьому місті сценарій Бучі. Той самий, який вони намагалися написати самі... Тепер навчилися – за голлівудськими сценаріями. Щоб уникнути проколів, які були в Бучі придумані київським режимом, проводиться ексгумація останків. Але не виходить створити навіть те, що придумали в Бучі".

Вона назвала "інсценуванням" ексгумацію понад 450 убитих росіянами, а також наявність катівень, де окупанти знущалися з мирних жителів захоплених населених пунктів.

Захарова підкреслила, що раніше Росія нібито "пачками" надсилала західним державам "фотографії реальних поховань, було додано відеофакти, свідоцтва, описи", але реакції нібито не було жодної.