МЗС РФ назвало ексгумацію сотень убитих в Ізюмі інсценуванням, як у Бучі
Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сотні вбитих окупантами жителів в Ізюмі Харківської області – це інсценування "на зразок Бучі", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".
"Стосовно Ізюма: я хотіла б зазначити, що після перегрупування союзних сил у Харківській області режим Зеленського всіляко намагається повторити в цьому місті сценарій Бучі. Той самий, який вони намагалися написати самі... Тепер навчилися – за голлівудськими сценаріями. Щоб уникнути проколів, які були в Бучі придумані київським режимом, проводиться ексгумація останків. Але не виходить створити навіть те, що придумали в Бучі".
Вона назвала "інсценуванням" ексгумацію понад 450 убитих росіянами, а також наявність катівень, де окупанти знущалися з мирних жителів захоплених населених пунктів.
Захарова підкреслила, що раніше Росія нібито "пачками" надсилала західним державам "фотографії реальних поховань, було додано відеофакти, свідоцтва, описи", але реакції нібито не було жодної.
"І ось так все: інсценування одним словом", – заявила представник МЗС РФ.