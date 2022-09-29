Маляр: українців виселяли з домівок за відмову брати участь у "референдумах"

В деяких населених пунктах окупованої Запорізької області українців, які відмовлялися брати участь у псевдореферендумі, виселяли з домівок, повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу 29 вересня.

"В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків, саме тих, хто відмовлявся голосувати.

Характерним прикладом примусової участі населення у так званих "референдумах" є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст та селищ пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування".

Маляр назвала "нікчемними" ініційовані Росією "референдуми" на окупованих територіях України.

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