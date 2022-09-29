Никифоров: Зеленський скликає термінове засідання РНБО на 30 вересня

Президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони на 30 вересня, повідомляє Новое время.

Про це написав прессекретар глави держави Сергій Никифоров у Facebook в четвер, 29 вересня.

"Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом" , — додав він.

30 вересня російський режим збирається оголосити про анексію тимчасово захоплених та окупованих територій України. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков також анонсував «об'ємний» виступ Путіна.

За інформацією джерела НВ в антикорупційних органах, до кінця тижня РНБО планує накласти санкції на активи низки російських олігархів і пов’язаних із ними осіб.

З 23 по 27 вересня російські окупанти імітували так звані «референдуми» на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю. Україна і абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодні злочинні дії РФ для України нічого не змінять.

27 вересня російські окупанти оголосили «результати» псевдореферендумів на території тимчасово окупованих районів у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, намалювавши від 87% до 99% «підтримки».

Наступного дня маріонетки Кремля звернулися до російського диктатора Володимира Путіна «з проханням розглянути» «приєднання» захоплених територій України до Росії.