У ЗСУ оцінили кількість іранських дронів-камікадзе у військ РФ
Війська РФ могли отримати від Ірану сотні дронів-камікадзе та інших безпілотників, ЗСУ розробляють тактичні прийоми для їх ураження, повідомляє Новое время.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти доставили дрони транспортними літаками Іл-76.
"Якщо говорити про ті чотири літаки Іл-76, то, звичайно, не йдеться про тисячі, адже, крім самих дронів, є станції управління ними, є інші ударні БПЛА, які отримали окупанти. Можливо, сотні вони й отримали їх з огляду на вантажні кабіни цих літаків", — пояснив Ігнат.
Він додав, що є також інші способи транспортування іранських дронів.
"Не треба драматизувати із цими дронами. Так, це неприємна штука, з якою доводиться боротися, нові тактичні прийоми приймати, бо раніше противник не застосовував таких", — резюмував він.
Наприкінці серпня ЗМІ з посиланням на представників західної розвідки писали, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників. За даними CNN, країні-агресору передали три типи іранських дронів: Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191.
30 серпня інформацію про отримання Росією іранських дронів офіційно підтвердив Білий дім. На початку вересня США ввели санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, які постачаються до РФ.
13 вересня українські військові вперше збили дрон Shahed-136 — це сталося поблизу Куп’янська.