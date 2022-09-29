У ЗСУ оцінили кількість іранських дронів-камікадзе у військ РФ

Війська РФ могли отримати від Ірану сотні дронів-камікадзе та інших безпілотників, ЗСУ розробляють тактичні прийоми для їх ураження, повідомляє Новое время.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти доставили дрони транспортними літаками Іл-76.

"Якщо говорити про ті чотири літаки Іл-76, то, звичайно, не йдеться про тисячі, адже, крім самих дронів, є станції управління ними, є інші ударні БПЛА, які отримали окупанти. Можливо, сотні вони й отримали їх з огляду на вантажні кабіни цих літаків" , — пояснив Ігнат.

Він додав, що є також інші способи транспортування іранських дронів.

"Не треба драматизувати із цими дронами. Так, це неприємна штука, з якою доводиться боротися, нові тактичні прийоми приймати, бо раніше противник не застосовував таких" , — резюмував він.

Наприкінці серпня ЗМІ з посиланням на представників західної розвідки писали, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників. За даними CNN, країні-агресору передали три типи іранських дронів: Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191.﻿

30 серпня інформацію про отримання Росією іранських дронів офіційно підтвердив Білий дім. На початку вересня США ввели санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, які постачаються до РФ.

13 вересня українські військові вперше збили дрон Shahed-136 — це сталося поблизу Куп’янська.