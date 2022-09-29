Генштаб: Росія призвала вже 100 тисяч осіб у рамках мобілізації

Росія від початку оголошення мобілізації призвала вже 100 тисяч осіб для війни проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"У Росії після оголошення часткової мобілізації активно продовжується призов військовозобов'язаних. Наразі вже мобілізовано понад 100 тисяч з оголошених 300 тисяч осіб" , - сказав він.

Громов підкреслив, що оголошена цифра у 300 тисяч — не кінцева і, ймовірно, чисельність мобілізованих буде значно більшою. Також він зазначив, що Росія розпочала мобілізацію не 21 вересня, а раніше.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення «часткової» мобілізації в РФ.

За офіційними даними міноборони РФ, планується призвати близько 300 тисяч резервістів. Однак, за даними російських ЗМІ, засекречені плани мобілізації передбачають відправку на війну мільйона росіян.

Кремль мобілізує переважно представників національних меншин, що свідчить про проведення етнічних чисток.

Раніше українська розвідка повідомляла, що війська РФ наразі не зможуть озброїти та прогодувати мільйон мобілізованих росіян.