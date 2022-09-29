Розвідка: загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї дуже висока

В українській розвідці вважають загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою», повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник військової розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі Guardian.

«Військова розвідка України оцінила загрозу застосування Росією тактичної зброї проти України як дуже високу», — пише британський ресурс.

Скібіцький зазначив, що ядерні удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також важливі командні центри та критична інфраструктура.

"Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи" , - зазначив представник військової розвідки.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін після оголошення мобілізації в РФ вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони та доктрини, включаючи ядерну, поширюватимуться і на анексовані через фейкові «референдуми» території України у разі їхнього закріплення в конституції Росії.