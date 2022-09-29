Мер: Миколаїв обстріляли касетними снарядами, є жертви

Внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами стався вибух у районі зупинки громадського транспорту, є жертви, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.

"Вибух у районі зупинки громадського транспорту.

Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі згодом".

Пізніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок вибуху 2 особи загинули, 12 отримали поранення.

У ніч на 29 вересня місто Миколаїв зазнало ракетного удару з боку росіян, пошкоджено цивільні об'єкти.