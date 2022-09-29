ЗСУ: захисники України збили два російські штурмовики Су-25

Бійці повітряного командування Південь у четвер, 29 вересня, збили на Миколаївщині два штурмовики Су-25 російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі літаки збила зенітна ракетна Одеська бригада командування Південь у Баштанському районі.

У Повітряних силах нагадали, що за минулу добу українські бійці збили три російські безпілотники Орлан-10 і знищили чотири ракети Х-59.

Британська розвідка 19 вересня зазначала, що Росія почала частіше втрачати бойові літаки в Україні. У відомстві заявили, що сплеск втрат почасти є результатом того, що ВПС Росії йдуть на великий ризик, намагаючись забезпечити підтримку з повітря своїм наземним військам, які перебувають під тиском через наступ українських сил.

Наприкінці серпня речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що російська військова авіація вже більше трьох місяців не залітає в зону ураження систем ППО України.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення країна-терорист РФ вже втратила 262 літаки, 224 гелікоптери, 995 безпілотників, 246 крилатих ракет і не тільки.