Подоляк прокоментував плани Росії анексувати нові території

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав «церемонію входження» тимчасово окупованих українських територій до складу РФ «кремлівським фрік-шоу», яке не має жодного юридичного сенсу, повідомляє Новое время.

"Кремлівське фрік-шоу". Анонсована "церемонія входження" не має жодного юридичного сенсу" , - написав він у Twitter.

Він наголосив, що суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, яка "мобілізовано розпадається".

"Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавішим: контрнаступ, деокупація, трибунал" , — пише він.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль 30 вересня оголосить про нову анексію окупованих українських територій.

З 23 по 27 вересня російські окупанти імітували так звані референдуми на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю.

Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодні злочинні дії РФ в Україні нічого не змінять.

27 вересня російські окупанти оголосили «результати» псевдореферендумів на території тимчасово окупованих районів у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, намалювавши від 87% до 99% «підтримки».

Наступного дня маріонетки Кремля звернулися до російського диктатора Володимира Путіна "з проханням розглянути" "приєднання" захоплених територій України до Росії.