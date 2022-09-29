ЗМІ: США закуплять у Південної Кореї зброю для України

США планують закупити у Південної Кореї зброю для України, загальна вартість якої сягає майже 3 мільярдів доларів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє iDnes.

Поставляти її хочуть за посередництва Чехії.

"Бойові дії на сході України продовжуються, і атакована країна потребує нових постачань зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що завершуються зараз, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було погоджено план доставки зброї до України" , — стверджують джерела видання.

За інформацією iDnes, США мають намір купити ракетні установки та боєприпаси південнокорейського виробництва, вартість яких дорівнює 75 млрд чеських крон (майже 3 млрд доларів).

При цьому наголошується, що перш за все йдеться про ПЗРК Chiron, які ефективні проти низьколітаючих цілей, таких як гелікоптери та БПЛА.

У Міністерстві оборони Чехії поки відмовляються коментувати чутки про плани США щодо нових постачань зброї для України.