Міністр оборони: Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння

Болгарія не має наміру постачати Україні важке озброєння. Для цього потрібне окреме рішення парламенту країни, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони технічного уряду країни Дімітар Стоянов, повідомляє bnt.

"Посол України Віталій Москаленко запросив у нас важке озброєння. Відповідь моя була зрозумілою: є рішення парламенту про надання військово-технічної допомоги, але не про надання зброї. Ми не можемо його порушувати», - заявив Стоянов.

За його словами, Болгарія не зможе забезпечувати озброєнням Україну, доки не зміниться позиція парламенту. Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки.

27 вересня стало відомо, що Болгарія рекомендує своїм громадянам залишити територію країни-агресора Росії у найкоротший термін «у зв'язку зі складною ситуацією».