ЗМІ: у Мелітополі помітили рух російської техніки у бік Запоріжжя

Через окупований Мелітополь йшла колона російської техніки та живої сили у бік Запоріжжя, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Telegram-канал РІА Мелітополь.

"Останніми днями ворог значно активізувався і намагається зміцнювати свої позиції, перекидаючи техніку в Запорізькому та Херсонському напрямах" , — йдеться у повідомленні.

Як пишуть у Telegram-каналі, об'їзною на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів спостерігається пересування колон техніки та особового складу.

"Мелітопольці спостерігали, як у бік Запоріжжя проїхали 2 тентовані КамАЗи з людьми, потім сідельний тягач на лафеті та 2 УРАЛи з людьми" , — уточнюється в повідомленні.

Офіційно ані українська, ані російська сторони не коментували цей інцидент.