ЗМІ: у Мелітополі помітили рух російської техніки у бік Запоріжжя
Через окупований Мелітополь йшла колона російської техніки та живої сили у бік Запоріжжя, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Telegram-канал РІА Мелітополь.
"Останніми днями ворог значно активізувався і намагається зміцнювати свої позиції, перекидаючи техніку в Запорізькому та Херсонському напрямах", — йдеться у повідомленні.
Як пишуть у Telegram-каналі, об'їзною на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів спостерігається пересування колон техніки та особового складу.
"Мелітопольці спостерігали, як у бік Запоріжжя проїхали 2 тентовані КамАЗи з людьми, потім сідельний тягач на лафеті та 2 УРАЛи з людьми", — уточнюється в повідомленні.
Офіційно ані українська, ані російська сторони не коментували цей інцидент.