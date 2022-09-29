Генсек ООН: анексія Росією українських територій не може бути визнана

Плани Росії щодо анексії тимчасово окупованих українських територій порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генсека ООН Антоніу Гутерреша під час брифінгу.

Він нагадав, що, згідно з рішенням Генасамблеї ООН, територія будь-якої держави не має бути об'єктом зазіхань з боку іншої держави внаслідок застосування сили чи загрози силою.

"Росія - один з п'яти постійних членів Ради безпеки - несе особливу відповідальність за дотримання статуту. Будь-яке рішення про продовження анексії української території не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження" , - підкреслив Гутерреш.

За його словами, такі дії Кремля прямо суперечать цілям та принципам ООН і вони є небезпечною ескалацією у війні Росії проти України.

"Анексії немає місця в сучасному світі, і вона не може бути визнана. Позиція ООН повністю віддана суверенітету, єдності, незалежності України" , - зазначив генсек ООН.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, завтра, 30 вересня, у Кремлі підпишуть договори про так зване входження окупованих територій України до складу Росії.