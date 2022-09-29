Посол США: нова зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 12 жовтня

Наступна зустріч контактної групи із оборони України відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі, повідомляє Новое время.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Голос Америки.

За її словами, зараз США та інші країни Заходу перебувають у постійному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби знати всі потреби українських військових.

"Ми чітко та голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу" , - зазначила Сміт.

Вона також додала, що сам процес надання допомоги Україні постійно розвивається.

"Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога (за підсумками зустрічі Рамштайн - ред.). Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, а також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься. Ми базуватимемо ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об'єднати ці два аспекти разом" , - наголосила посол.

10 вересня міністр оборони України Олексій Резніков за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині повідомив, що під час зустрічі було закріплено курс на довгострокову підтримку України. Зокрема, серед пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО та активізацію навчання українських військових.