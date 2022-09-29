Україна накопичила майже 14 мільярдів кубометрів газу на зиму

В українських підземних сховищах вже накопичено майже 14 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону за цільового показника у 14,5-15 млрд кубів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

У Мінрегіоні очікують, що у першій декаді жовтня показник готовності до опалювального сезону має наблизитись до 100%. Наразі він становить 88%. Зазначається, що вже розроблено антикризові плани кожної області.

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, наразі на українських складах знаходиться близько 2 млн тонн вугілля та майже 14 млрд куб. м газу в підземних сховищах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання перед "Нафтогазом" та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту.

За результатами роботи Штабу було дано завдання "максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів" та розробити плани їхнього заощаження в осінньо-зимовий період. Зокрема, повідомили в уряді, розглянути можливості оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля, корегування енергобалансів та стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години.

Нагадуємо:

В середньому за всіма областями Україна готова до початку опалювального сезону на 88%, найближчими тижнями планується вийти на повну готовність.

Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 млрд кубометрів газу та розраховує отримати додаткові 2 млрд кубів від США.