Кулеба - про нові санкції ЄС: треба вдарити по Путіну сильніше
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз до жорсткіших санкцій проти Росії, оскільки запропоновані блоком, на його думку, не відповідають масштабам нинішньої ескалації у війні, повідомляє Європейська правда.
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Запропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС щодо Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна та загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – йдеться в дописі.
Як повідомлялося, в середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.
Також у проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.
Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.
В ЄС очікують, що домовленість про наступний пакет санкцій проти Росії або, принаймні, основна частина пакета, буде до саміту наступного тижня.