Зеленський: Росія не отримає територію України, а прирівняє себе до "Л/ДНР"

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 29 вересня, наголосив, що спробами анексії українських територій країна-агресор Росія прирівняє себе до псевдореспублік «Л/ДНР», повідомляє Новое время.

Глава держави зазначив: весь світ розуміє, що насправді означатиме спроба анексії.

"Росія не отримає нову територію України. Росія приєднає себе до катастрофи, яку принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих „днр“ і „лнр“, остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, які в Росії ще залишалися" , — сказав Зеленський.

Президент України додав, що російські окупанти знищують на захоплених територіях економіку, культуру і соціальну сферу, заповнюють їх могилами та катівнями.

Він наголосив, що росіяни, які скоювали воєнні злочини в Україні, принесуть їх додому, а внаслідок розв'язаної Путіним війни вся Росія залишиться «без нормальної економіки, без гідного життя і без поваги до будь-яких людських цінностей». На думку Зеленського, це можна зупинити, «зупинивши одного, хто хоче війни більше, ніж життя».

З 23 по 27 вересня російські окупанти імітували так звані «референдуми» на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю. Україна і абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодні злочинні дії РФ для України нічого не змінять.

30 вересня російський режим збирається оголосити про анексію тимчасово захоплених та окупованих територій України.