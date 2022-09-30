Генштаб: Росія за добу втратила 8 БПЛА, 2 літаки та 500 військових

Генштаб: Росія за добу втратила 8 БПЛА, 2 літаки та 500 військових
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За новими даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупанти втратили 8 безпілотників, 2 літаки, гелікоптер та близько 500 осіб особового складу.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 2338 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин – 4932 (+23) од.;
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
  • РСЗВ – 333 (+2) од.;
  • засобів ППО – 176 (+1) од.;
  • літаків – 264 (+2) од.;
  • вертольотів – 225 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
  • крилатих ракет - 246 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

Дані уточнюються.

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