Генштаб: Росія за добу втратила 8 БПЛА, 2 літаки та 500 військових
За новими даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупанти втратили 8 безпілотників, 2 літаки, гелікоптер та близько 500 осіб особового складу.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали:
- особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 2338 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 4932 (+23) од.;
- артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
- РСЗВ – 333 (+2) од.;
- засобів ППО – 176 (+1) од.;
- літаків – 264 (+2) од.;
- вертольотів – 225 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
- крилатих ракет - 246 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0).
Дані уточнюються.