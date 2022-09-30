Генштаб: Росія за добу втратила 8 БПЛА, 2 літаки та 500 військових

За новими даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупанти втратили 8 безпілотників, 2 літаки, гелікоптер та близько 500 осіб особового складу.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали:

особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;

танків - 2338 (+13) од.;

бойових броньованих машин – 4932 (+23) од.;

артилерійських систем – 1391 (+6) од.;

РСЗВ – 333 (+2) од.;

засобів ППО – 176 (+1) од.;

літаків – 264 (+2) од.;

вертольотів – 225 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);

крилатих ракет - 246 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0).

Дані уточнюються.