Інфляція у єврозоні у вересні досягла рекордних 10%

Річна інфляція у єврозоні у вересні 2022 року досягла рекордних 10%, збільшившись майже на 1%, порівняно з показниками серпня. Про це, з посиланням на попередні оцінки статистичного відомства ЄС Євростат, повідомляє Європейська правда.

При цьому, очікується, що за підсумками вересня найвищий річний показник буде у енергоносіях (40,8% порівняно з 38,6% у серпні), за якими йдуть продукти харчування, алкоголь і тютюн (11,8% порівняно з 10,6% у серпні), неенергетичні промислові товари (5,6% проти 5,1% у серпні) та послуг (4,3% проти 3,8% у серпні).

До єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.

У Німеччині, за попередніми даними, вересневий рівень інфляції становив 10%, що є найбільшим з 1951 року показником.