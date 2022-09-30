ЗСУ звільнили місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана
За даними аналітиків DeepState та за повідомленням ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, українські бійці зайняли місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана.
На відео, що з'явилося в мережі, український військовий каже "Ямпіль наш" поряд із Ямпільським навчально-виховним комплексом.
"Зараз Червоний Лиман у півкільці, дорога від Сватового під нашим контролем, але періодично під обстрілом. Постійні групи ДРГ. Ямпіль та Дробишево повною мірою нами не контролюються" , - заявив Пушилін .
Водночас, російські ЗМІ повідомляють, що російські війська "залишили Ямпіль та Дробишево".