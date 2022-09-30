Що означають для роздрібних інвесторів крипто-набіги керуючих активами

Зростаюча тенденція традиційних управляючих активами вкладатися в цифрові активи набирає обертів — як зазначалося в статті фінансового директора Huobi Group Лілі Джан про інституційний інтерес, що росте, до цього класу активів.

Нещодавні відомі приклади включають Abrdn, який придбав частку Archax, регульованої цифрової біржі у Великобританії; BlackRock, у якого є інституційний біткойн-траст і технологічна платформа, пов'язана з Coinbas, Charles Schwab, який запустив крипто-ETF, і Schroders, що купила в липні керуючого цифровими активами Forteus.

Ці події обнадіюють, оскільки вони не тільки відображають зростання визнання криптовалют в індустрії управління активами, але і розширюють базу роздрібних інвесторів, представляючи цифрові активи тим, хто воліє інвестувати в відомі і надійні імена.

Терміни цих кроків, багато хто з яких відбувся після спаду на ринку криптовалют у травні, також говорять про впевненість компаній у цифрових активах, незважаючи на послаблення настроїв інвесторів.

Чому керуючі активами звертаються до криптовалюти

Частину ентузіазму можна віднести до FOMO — страху випустити вигоду, — як зазначає Financial Times у редакційній статті. Стверджуючи, що управляючі активами мають бути відкриті для кількох варіантів фінансування, у публікації йдеться, що криптовалюти можуть допомогти хеджувати портфелі досвідчених інвесторів, подібно до інших альтернативних активів, таких як вино або золото.

Хоча зараз неясно, чи зможуть криптовалюти відновити свою втрачену вартість після обвалу ринку, історія показала, що деякі частини ринків продовжують процвітати навіть після того, як лопнули бульбашки. Випередивши криву, ці управляючі активами можуть краще підготуватися до запуску цифрових валют центрального банку, коли вони нарощують свої можливості та ноу-хау у базовій технології блокчейну.

Дійсно, FT наводить вагомі докази на користь переходу традиційних фондів у цифрові активи: «(Це) цілком можливо використовувати технології, підприємницький дух та інновації криптовалюти, залишаючись при цьому на відстані витягнутої руки від класу активів».

Що в цьому для звичайних інвесторів

Що це означає для звичайних інвесторів, зокрема для тих, хто утримувався від покупки криптовалюту через побоювання з приводу волатильності їх цін?

Такі люди можуть надати перевагу зробити свої перші інвестиції в криптовалюти через традиційних управляючих активами, враховуючи репутацію останніх, регульований статус та встановлений послужний список. Якщо це надасть таким інвесторам більше впевненості, це може допомогти їм зробити перші кроки до перетворення криптовалют на ключову частину свого портфеля.

Також не виключено, що такі інвестори, накопичивши досвід та знання у своїх криптоінвестиціях, перейдуть до цифрових бірж, таких як Huobi Global. Цей сценарій стає більш правдоподібним з посиленням регулювання індустрії цифрових активів, а також у міру того, як такі гравці, як Huobi Global, прагнуть відповідного зростання у всьому світі.

Коли більше користувачів криптоплатформ отримають захист від нормативних вимог та галузевої відповідності, це ще більше скоротить розрив цифрових активів із традиційними інвестиціями та прискорить зростання перших.

Хоча ще невідомо, чи наберуть оберти початкові криптовалютні набіги активів, що управляють, ця тенденція повинна вітатися як індустрією цифрових активів, так і інвесторами. Для останнього збільшення кількості традиційних фондів із пропозиціями криптовалюти може призвести до більшого захисту та навчання інвесторів. Це може бути тільки добре, коли все зводиться до збільшення ваших грошей у все більш нестабільному та невизначеному світі.

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