Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Під головуванням президента Володимира Зеленського 30 вересня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. Розглянули подальший план звільнення наших територій. Проаналізували можливі дії противника у найближчій перспективі. Пропрацювали питання забезпечення зброєю та боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що українські захисники контролюють ситуацію.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Рєзніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики, керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Олексій Данилов.

У режимі відеозв'язку до засідання приєдналися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Литвинов, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук та голова ДПСУ Сергій Дейнеко