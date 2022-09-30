Рєзніков анонсував "хороші новини" після розмови з главою Пентагону
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
"Провів телефонну розмову з міністром оборони США. Обговорили новини з фронту, Рамштайн 6 та шляхи посилення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом.
Ллойд Остін III підтвердив, що США не визнає "референдуми" на СОТ України.
Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації нашої землі", - повідомив Резніков.