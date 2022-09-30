Подоляк: РФ доведеться просити про коридор для солдатів у котлі під Лиманом

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росії доведеться просити Україну про виведення російських військових з оточення в районі міста Лиман Донецької області, якщо Кремлю не байдуже, повідомляє Новое время.

У Twitter він нагадав, що 8 років тому російські військові оточили українські війська під Іловайськом. Тоді ЗСУ погодилися вийти без зброї, але РФ порушила слово і колону українців розстріляли.

"Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, тим, хто банкетує в Кремлі, не байдуже на своїх солдатів" , — пише він.

Раніше прессекретар східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення військ РФ біля Лимана знаходиться "на етапі завершення". ЗСУ прострілюють усі шляхи до міста.

Вранці 30 вересня з'явилася інформація, що ЗСУ увійшли до селища Ямпіль.