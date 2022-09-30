Зеленський: Україна готова до діалогу з Росією, але не з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського після засідання РНБО 30 вересня.

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність.

Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії".

За словами Зеленського, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача і Ради національної безпеки і оборони 30 вересня погодили кілька рішень.

Зокрема, те, що мир поверне лише "посилення України й вигнання окупантів з усієї української території". Зеленський запевнив, що Україна пройде цим шляхом.

А також те, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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