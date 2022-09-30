США запровадили санкції проти Росії за анексію територій

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До списків увійшли представники бізнесу, російські військові та політики, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Мінфін США.

Повідомляється, що під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу Росії, у тому числі міжнародні постачальники, 3 ключові лідери фінансової інфраструктури, родичі деяких чиновників і 278 членів російського законодавчого органу.

"Ми не стоятимемо осторонь, поки Путін обманом намагається анексувати частини України. Мінфін і уряд США вживають сьогодні радикальних дій, щоб ще більше послабити Росію, який вже деградував військово-промисловий комплекс і підірвати її здатність вести незаконну війну" , - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Крім того, у списки санкцій додали 57 організацій за порушення правил експортного контролю США. Вводяться обмеження проти членів родини мера Москви Сергія Собяніна та запроваджує візові санкції проти громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського полоненого.

Заява Держдепу

У заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена йдеться про те, що Вашингтон засуджує спроби Росії силою змінити кордони України.

"Це явне порушення міжнародного права та Статуту ООН. У відповідь Сполучені Штати та наші союзники та партнери накладають швидкі та серйозні санкції на нових російських урядовців, членів їхніх сімей, російських та білоруських військових та мережі оборонних закупівель, включаючи міжнародних постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії" , - йдеться у його заяві.

За його словами, США притягатимуть до відповідальності будь-яку фізичну особу, організацію чи країну, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус території України.

Загалом Держдеп США запроваджує візові обмеження проти 910 осіб, зокрема, військовослужбовців із РФ, Білорусі та російських проксі-формувань.

Хто потрапив у списки санкцій

За порушення правил експортного контролю під санкції потрапила американсько-російська компанія "Радіоавтоматика" та її керівництво в особі Володимира Іванова, Сергія Бизова та Дмитра Галина . Компанія спеціалізується на закупівлі для оборонної промисловості.