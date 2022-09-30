Зеленський: Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх активів РФ

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 30 вересня, закликав Верховну Раду ухвалити законопроєкт про націоналізацію всіх активів країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

У зверненні глава держави розповів, що Рада нацбезпеки та оборони в п’ятницю ухвалила рішення про санкції щодо «значущих» фізичних і юридичних осіб Росії, причетних до російської агресії.

Зеленський також повідомив, що на наступному засіданні парламенту розглянуть законопроєкт про націоналізацію російських активів, який має значно спростити цю процедуру.

"Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ" , — наголосив президент.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону уточнив, що у санкційний пакет включили велику кількість російських олігархів, промислових компаній, російських чиновників і депутатів держдуми.

"[Це] дуже великий проєкт. Ми над ним доволі довго працювали. Там тисячі прізвищ, тисячі компаній, які увійшли до цього санкційного пакету" , — повідомив Данілов.

За інформацією джерела НВ в антикорупційних органах, РНБО планувала накласти санкції на активи низки російських олігархів і пов’язаних з ними осіб. За даними співрозмовника НВ, минулого тижня Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань санкцій схвалила список із 1300 людей, на яких РНБО планувала накласти «дзеркальні» обмеження.

30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Перед цим російський диктатор Володимир Путін підписав із ватажками терористичних організацій "Л/ДНР" та колаборантами у Херсонській і Запорізькій областях «договори» про анексію захоплених територій України.