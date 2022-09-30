Генштаб: у Росії встановили "тарифи" за відстрочку від мобілізації

У Хабаровському краї РФ хабар за відстрочку від мобілізації складає 100 тисяч рублів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.

"В РФ триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні "тарифи". Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення".

Генштаб також повідомляє, що окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій.

У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

У п’ятницю противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Вранці 30 вересня російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК "С-300". За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше – зазнали поранень.

Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст, ворог продовжує використовувати ударні БпЛА "Shahed-136" іранського виробництва.

Від ворожих ударів постраждало понад 25 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

Противник продовжує обстріли населених пунктів з танків та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;

напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера; на Бахмутському напрямку – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;

напрямку – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;

напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.

напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко. На Запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське.

напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.