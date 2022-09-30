Екстрений брифінг Столтенберга щодо України: основні заяви

На тлі російської анексії українських територій генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проводить екстрений брифінг. Крім того, Україна оголосила, що подає заявку на членство в альянсі, повідомляє РБК-Україна.

Сайт наводить основні заяви генсека НАТО.

Бріфінг Столтенберга

Чи зможе Україна вступити в прискореному порядку?

За словами Столтенберга, кожна демократична країна в Європі має право подати заявку на вступ до НАТО. Його запитали, чи може Україна вступити в прискореному порядку, але конкретно на це він не відповів.

"Ми знову і знову говоримо, що НАТО залишається відкритим. Союзники НАТО цього року зустрічалися в Мадриді і там було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати, до яких оборонних альянсів вступати. Звичайно, рішення про членство має прийматись усіма 30 членами. Зараз ми зосереджені на тому, щоб допомагати Україні захищатися від російського вторгнення. І це наша основна мета" , - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна у прискореному порядку подає заявку на вступ до НАТО. За словами президента Володимира Зеленського, це реакція на незаконну анексію окупованих Росією регіонів.

До цього у Кремлі президент Росії Володимир Путін підписав так звані договори про "приєднання" територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також фактично оголосив їхню анексію.