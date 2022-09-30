G7 обіцяє економічні наслідки для РФ через анексію територій України

Міністри закордонних справ G7 і верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у спільній заяві засудили анексію українських територій Росією 30 вересня та пообіцяли нові економічні санкції, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, оприлюдненій у п’ятницю, повідомляє.

"Зусилля президента Путіна щодо включення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації знаменують нове дно кричущої зневаги Росією міжнародного правоа і є ще одним прикладом неприйнятних порушень Росією суверенітету України, Статуту Організації Об'єднаних Націй та принципів і зобов'язань, спільно погоджених Паризькою хартією. Ми ніколи не визнаємо ні цих передбачуваних анексій, ні фальшивих "референдумів", які проводяться під дулом пістолета" , - йдеться у заяві.

Міністри обіцяють, що G7 будуть накладати додаткові економічні витрати для Росії, а також для осіб і організацій в Росії та за її межами, "які надають політичну чи економічну підтримку цим порушенням міжнародного права".

"Ми непохитно підтримуємо право України захищатися від агресивної війни Росії та її незаперечне право відновити свій суверенітет" , - заявили міністри.

Вони засудили безвідповідальне використання Росією ядерної риторики.

"Це не заваджує і не завадить нам підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно" , - запевнили міністри.

Нагадаємо, 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

﻿Після цього Україна підписала заявку на пришвидшений вступ до НАТО і відмовилася від переговорів із РФ за президентства Путіна.